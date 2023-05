»Sidste år kom Holger voldsomt galt af sted hér med sin ankel. Jeg var ikke med, men jeg var i kontakt med turneringens fysioterapeut, som sendte mig billeder af anklen og orienterede mig om skaden. Da vi kom tilbage i år, løb vi ind i fysioterapeuten, der straks udbrød: ”Det er jo dig med den sindssyge ankel fra sidste år. Jeg fatter stadig ikke, hvordan du klarede at spille videre. 50 pct. af spillerne på touren ville have nægtet bare at gå på den, men du vandt flere kampe med den.” For mig at se fortæller den historie alt om Holger.« Med et grin indrømmer Lapo Becherini, at jo, naturligvis er hans opfattelse farvet af rollen som fysisk træner for Holger Rune, men »Holger er altså bare meget speciel«.