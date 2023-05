Clara Tauson uddelte æg i French Open-ydmygelse

Ganske roligt fik Clara Tauson stabiliseret sit spil og ikke mindst fundet formlen til at frustrere belarusseren, der slet ikke kunne håndtere den gode længde på modstanderens bolde samt afvekslingen i slagvalget og derfor alt for ofte stressede sig selv til oversatsede forsøg på at gøre en ende på duellen.

Fra 0-2 og et brud mod sig vandt Clara Tauson derfor de efterfølgende 12 partier til sejr 6-2, 6-0 og fik skabt glæde blandt publikum på en af anlæggets mere beskedne baner. Langt de fleste tilskuere var danskere, der dermed kunne nynne med på julesangen »It’s the most wonderful time of the year«, som pudsigt nok drønede ud af højttalerne fra en af de nærliggende baner.