Serberen mener også, at trænersamarbejdet med Patrick Mouratoglou gavner Holger Rune.

- Han er en af bedste trænere overhovedet og er meget klog. Han har haft stor succes med flere spillere på både herre- og kvindesiden.

- Det er vigtigt at have en person, du kan stole på, og én som kan give dig inspiration og motivation. Og samtidig én, der har stået i situationen eller forstår, hvad du går igennem, mener Djokovic.

Også sidste års tabende finalist i French Open, Casper Ruud, ser Rune som en del af favoritfeltet i Paris.

- Det er klart, at Holger er en stor trussel. Han spiller meget frygtløst. Det ser ud til, at han er i en god tilstand, og han har spillet godt på det seneste. Han er én, man skal holde øje med, siger Casper Ruud på et pressemøde lørdag.