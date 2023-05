Danmark bliver repræsenteret i både herre- og damesingle ved årets anden grand slam-turnering i tennis, French Open.

Det står klart, efter at Clara Tauson fredag vandt den afgørende kvalifikationskamp mod den 24-årige svensker Mirjam Björklund med cifrene 7-5, 6-7, 6-2.

Holger Rune er som sjetteseedet i favoritfeltet til at vinde turneringen hos herrerne, mens Clara Tauson efter et års tid med store skadesproblemer er ved at kæmpe sig tilbage til verdenstoppen.