I 2022-udgaven af den franske grusklassiker vandt nordmanden over danskeren i en kvartfinale, der fik et efterspil med gensidige beskyldninger om manglende sportsmanship og upassende opførsel i omklædningsrummet. Siden har de begge forsøgt at nedtone det hele, og det nylige møde i Rom var ikke skæmmet af ballade.

»De vil nok være bevidste om at få en eventuel kamp til at handle om tennis, men selv det skal nok blive seværdigt. Holger vandt kampen i Rom, så han har intet at frygte. Samlet set har Holger fået sig, hvad man kan kalde en proceslodtrækning. Begyndelsen er overkommelig. I første runde møder han en klassisk amerikansk hardhitter, som ikke bliver noget problem. I anden runde møder han en grusspecialist, som han på en vanlig dag også slår, så på den måde kan han spille sig stille og roligt ind i turneringen,« siger Michael Mortensen.