Svensk tennisspiller smadrer dommerstol og bliver smidt ud

Hvis man i en tennisturnering beslutter sig for at smadre dommerens stol, så er der overhængende fare for, at man ikke får lov at fortsætte.

Det fik den svenske tennisspiller Mikael Ymer onsdag at mærke.

Efter et skænderi med den portugisiske dommer Rogerio Santos tabte svenskeren hovedet og hamrede sin ketsjer ind i plastikbeklædningen på dommerens højstol.