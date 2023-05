Køge får største kvindeturnering på dansk grund i et årti

- Så det er en kæmpe hjælp i deres transition til fuldtidsprofessionel tennis, at de får mulighed for at spille en W25 på hjemmebane i Danmark. Det er vigtigt for spillerne, og det er vigtigt for udviklingen af Billie Jean King Cup-holdet.

Der vil være 32 spillere med i hovedturneringen. Heraf vil otte af dem blive fundet via en kvalifikation, mens fire wildcards vil blive uddelt.

Ugen forinden er Vejle for tredje år i træk vært for en ITF-turnering for både mænd og kvinder. Her er præmiepuljen på 15.000 dollar, 104.000 kroner, for hver række.

Mændene har en M25-turnering i Skovbakken i løbet af sommeren også.