Tauson nedlagde brite i første kvalifikationskamp i Paris

Den danske forhånd lynede dog tilstrækkeligt til at lukke sættet med endnu et brud til 6-4.

Tauson indledte også andet sæt med et brud, men blev brudt tilbage straks efter.

24-årige Swan kom på 2-2, men herfra fandt danskeren lidt mere stabilitet. Det løftede niveau kunne Swan ikke være med på.

Med fire partier i træk lukkede danskeren sættet og dermed kampen.

Clara Tauson, der er seedet som nummer 17 i kvalifikationen, skal vinde to kampe mere for at spille sig ind i hovedturneringen på Roland Garros. I næste runde venter den useedede kroat Petra Marcinko.