Usportslig fransk tennisspiller idømt millionbøde

Den franske tennisspiller Hugo Gaston skal have den store pung frem for at kunne betale den bøde, han mandag blev idømt af ATP for usportslig optræden.

28. april forsøgte Gaston at afværge en tabt duel i Madrid Open i en dyst mod kroaten Borna Coric. Bevidst tog Gaston en bold ud af sin lomme og smed den på banen, inden kroaten kunne nå at lave et sikkert vindersmash på en ballonbold.