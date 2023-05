Holger Rune håber helt sikkert ikke det bliver en vane, men danskeren har nu på lidt over en måned tabt to finaler på næsthøjeste niveau til en russer.

Søndag var det Daniil Medvedev, der dukkede Rune, da de to stod over for hinanden i finalen i Italian Open. I april var det Andrey Rublev, der trak det længste strå i Monte-Carlo Masters.