24-årige Casper Ruud så lørdag ud til at have knækket Holger Rune og være på vej i karrierens blot anden finale på Masters 1000-niveau, der rangerer lige under de fire grand slams.

Men den fire år yngre dansker hankede op i sig selv og vendte 6-7, 2-4 til en sejr i tre sæt i semifinalen ved Italian Open i Rom.

Trods skuffelsen har Ruud pæne ord at sige om Rune.