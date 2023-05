Rune jubler over comeback: Troede det var mit sidste sæt

Bagud 2-4 i andet sæt var Holger Rune lørdag tæt på sit femte nederlag til verdens nummer fire, norske Casper Ruud, i semifinalen ved Italian Open i Rom.

Men den 20-årige dansker slog tilbage og vandt 6-7, 6-4, 6-2 efter to timer og 43 minutters spil.

- Jeg havde ikke noget at tabe i andet sæt, så jeg sagde til mig selv, at jeg skulle spille frit og nyde det, da jeg troede, det ville være mit sidste sæt her.