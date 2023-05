Ganske ildevarslende vandt han sit første serveparti rent, men Holger Rune lod sig ikke kyse og formåede rent faktisk at ryste Daniil Medvedev, der ved 2-2 blandt andet leverede to dobbeltfejl og derfor måtte fremtrylle de helt store server for at nulstille to breakbolde.

Derfra lå opgøret på vippen uden for alvor at glimre med stor underholdning. Holger Rune virkede til at lade sig lulle lidt i søvn og fik på intet tidspunkt grebet initiativet. Tværtimod måtte han se Daniil Medvedev på klassisk vis redde sig ud af de værste situationer på en blanding af eminent løbearbejde og redningsslag, der har det med at se lidt alternative ud og ikke just er fundet i ”Slagteknikkens ABC”.

Skønhedsfejlene forhindrer ham imidlertid ikke i at være uhyre svær at knægte, og ganske som i lørdagens semifinale mod Stefanos Tsitsipas brød Daniil Medvedev på sidste mulighed i første sæt for dermed at snuppe det 7-5.

28 gange tidligere i sæsonen er han nået først til seks partier i det indledende sæt for derefter at vinde alle 28 kampe – altså mørke skyer over Holger Rune, der da også lignede et tordenvejr og var synligt utilfreds med sig selv.

Efter et hurtigt toiletbesøg virkede han imidlertid til at have fået alle forbehold skyllet ud. Pludselig spillede han hurtigere og mere hidsigt, hvilket totalt overrumplede Daniil Medvedev og fremprovokerede et rent brud.

Den tidlige føring blev dog straks neutraliseret, og Holger Rune over for sit team indrømmede at have mistet den frigjorte følelse og syntes på kanten af et knæk, da han ved 2-3 foroverbøjet støttede sig til sin ketsjer og hev efter vejret ovenpå en lang duel.

Det var dog falsk alarm, da han vandt næste point med en stærk serv og en utagelig forhånd ned langs linjen, hvilket udløste en knyttet næve, et »kom nu« og en gevaldig optur.

Næste parti indeholdt nemlig både store fejl fra Daniil Medvedev, en duel over hele 38 slag med Holger Rune som vinder i kraft af en eminent baghånd og et dansk brud til 4-3.

Derfra forvandlede dysten sig imidlertid og meget sigende for helhedsindtrykket til en ren gavebod, hvor Holger Rune ikke kunne serve sættet hjem ved en føring på 5-4 og derfor lod Daniil Medvedev løbe med den største pakke i kraft af to brud til sejr.