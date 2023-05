Danske frustrationer

Danskere tog sig en tur i omklædningsrummet og kom ud til andet sæt med fornyet fokus og energi. Men Casper Ruud holdt også høj niveau på den anden side af nettet, og for første gang i kampen blev serven brudt, da nordmanden brød til 3-2 i andet sæt.

Det er ingen hemmelighed, at Holger Rune er en fokuseret og yderst determineret herre. Den store selvtillid og tiltro er evner, der har gjort ham til en af verdens bedste. Men når det ikke kører i olie for danskeren, skal der modsat ikke meget til at fjerne fokus.

Som da to italienske damer over to omgange rejste sig fra sæderne før en Holger Rune-serv i første sæt, der tydeligt irriterede danskeren. Eller som i andet sæt, hvor han henvendte sig til dommeren og mente, at nettet var for højt, efter han et par gange i streg havde sendt bolden i nettet.

Men de små pauser i kampen og frustrationsudladninger er omvendt også det, der kan give danskeren en mental fordel, og efter at have fået lidt massage i sin mærkede højre skulder, gik han først ind og brød Casper Ruud tilbage, før han vendte 3-4 til 6-4 i andet sæt.