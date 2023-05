Skandinavisk brag venter Holger Rune i Rom-semifinale

De har mødt hinanden fire gange før, og Ruud har vundet hver gang.

Det seneste møde i sidste års French Open fik stor omtale, da der opstod uenigheder mellem spillerne.

Rune beskyldte Ruud for at have hoveret over sejren i omklædningsrummet efter kampen, hvilket Ruud-lejren afviste. Siden lagde de begge låg på sagen.

Nu står de så til at møde hinanden for første gang i næsten et år, og i mellemtiden er også Rune blevet en del af top-10. Aktuelt er Rune og Ruud henholdsvis nummer syv og fire i verden.