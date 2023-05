Verdensetteren krympede i en "Holger Rune Classic"

På det personlige plan markerede triumfen hans endegyldige gennembrud, men på et overordnet plan var selve sætcifrene ganske bemærkelsesværdige.

Historisk set er Novak Djokovic nemlig bedst af alle til at vinde kampe efter at have snuppet første sæt og har på denne måde snøret sækken i 911 kampe af 951 mulige. I den franske hovedstad havde Holger Rune dermed som én af de få formået at ryste serberen ud af komfortzonen, og trods den indledende medvind i onsdagens dyst vidste danskeren da også godt, at fokus skulle bevares indtil allersidste bold.

En af Novak Djokovic’ allerstørste styrker er evnen til at løfte sig både mentalt og spillemæssigt, og for lige at blive lidt i statistikhjørnet – han er nummer to på listen over spillere, der er dygtigst til at vende tilbage efter at have tabt første sæt.

Altså var Holger Rune langt fra i mål, men i modsætning til tidligere fremstår Novak Djokovic i det hele taget ikke så urørlig. Hans manglende vilje til at blive vaccineret mod corona kostede sidste år deltagelsen i blandt andet Australian Open og har for nylig kostet Indiana Wells og Miami.

Koblet med uvant tidlige farveller i Monte Carlo og Banja Luka kom Novak Djokovic til Rom med begrænset kamptræning og kun fire kampe på grus, mens Holger Rune har haft et anderledes stærkt forår på det lumske underlag og blandt andet har forsvaret titlen i München.

Styrkeforholdet så da også ud til at være uforandret i begyndelsen af andet sæt, hvor Novak Djokovic tilmed fik et par smertestillende piller under et sidebytte og kort forinden havde måttet sluge en klassemarkering af Holger Rune, der efter at være gledet langt ud til bolden leverede et sving af en forhånd ned langs linjen.

Knyttet næve på banen og anerkendelse fra tilskuerrækkerne, hvor ellers ikke alle romere er tossede med Holger Rune. Hans møde med italienske Jannik Sinner i Monte Carlo for en måned siden endte kontroversielt med et længere palaver over en kendelse, og Holger Rune fik hidset tennisfans i støvlelandet op ved – uden egentlig betydning for udfaldet – at fjerne det omdiskuterede mærke på banen.

Også denne gang kom ungersvenden op at koge.

Bagud 2-3 i partier og foran 40-30 i eget parti blev han stiktosset over at se en Djokovic-bold blive dømt inde fejlagtigt.

Skidt blev til værre med et efterfølgende break, og ved sidebyttet brokkede Holger Rune sig til stoledommer Mohamed Lahyani. Svenskeren blev kaldt en »absolute joke« og blev mindet om en lignende hændelse i en tidligere kamp, inden Holger Rune fik behandling af højre knæ – måske i et forsøg på at købe sig tid til at køle af, for han syntes ikke hæmmet i sine bevægelser hverken før eller efter.