Rune: Jeg får brug for mit bedste tennis mod Djokovic

- For at være ærlig tror jeg ikke, kampen vil blive så anderledes fra den seneste. Novak Djokovic kan spille på alle underlag. Han er vanskelig at spille mod uanset hvor. Det har han vist. Han har vundet i Rom seks gange.

- Det siger sig selv, at det bliver svært. Jeg er nødt til at gøre mit bedste. Når jeg har restitueret fysisk, skal jeg gøre mig klar og forsøge at spille mit bedste tennis. Det får jeg helt sikkert brug for, siger Rune på ATP’s hjemmeside.

Djokovic, der er nummer et i verden lige nu, er mindst nået frem til kvartfinalerne i Rom for 17. år i træk.