Holger Rune moste fransk teenager i Rom

Fils fandt sig dog lidt mere til rette i kampen. Først måtte Rune kæmpe hårdt for at afværge to breakbolde og holde serv til 5-1, inden Fils med et par stærke server omvendt afværgede to sætbolde og bragte sig på 2-5.

Det blev også 3-5 efter blandt andet en dansk dobbeltfejl, inden Rune i det følgende parti genfandt fatningen, løb en stopbold op og udnyttede sin femte sætbold efter 37 minutters spil.

En koncentreret dansker bragte sig takket være sin gode førsteserv sikkert på 2-1 i andet sæt, inden han takket være en fjerde breakbold også fik brudt til 3-1.

Det blev afgørende, for med lidt besvær holdt spillerne serv frem til 5-3, hvor Rune uden problemer udnyttede sin første matchbold i et rent parti.