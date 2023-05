Holger Rune: Jeg er kommet mig efter mange hårde kampe

For Rune er det vigtigt at slås om hver eneste bold i løbet af kampene, og det vil han også gøre i Rom, hvor mange af de bedste grusspillere deltager.

- Det er vigtigt at kæmpe til det sidste. Man kan ikke forvente at vinde nemt. Der er så mange gode spillere på touren, og man skal spille godt for at slå dem.

- Hvis man ikke rammer niveauet på dagen, skal man grave dybt. Det er vigtigt, siger den 20-årige dansker.

Det er blevet til tre grusturneringer for Rune i de seneste uger med finalepladsen i Monte Carlo og triumfen i München som bedste resultater. Senest blev det til dansk nederlag i Madrid i tredje runde.

- Hvis du kun vinder på de gode dage, så er det svært at vinde mange kampe i træk. Jeg har haft nogle hårde kampe denne grussæson, hvor jeg har vundet og tabt.