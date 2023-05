Hjemmebanehelten Alcaraz vandt på gruset i Madrid

Struff havde på imponerende vis spillet sig frem til finalen som ”lucky loser”, hvilket betyder, at han tabte i kvalifikationen, men alligevel fik en plads i hovedturneringen på grund af et afbud.

Men i kampen om titlen måtte han altså give fortabt over for Alcaraz, der er nummer to på verdensranglisten. Struff, der er nummer 65 på verdensranglisten, bød dog den spanske komet op til dans og vandt altså også et sæt.

Med sejren viser Carlos Alcaraz gode takter inden årets anden grand slam-turnering, French Open, der går i gang i slutningen af måneden og ligesom Madrid Open spilles på grus.