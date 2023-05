Clara Tauson indleder samarbejde med profileret træner

Clara Tauson får spansk hjælp i sin jagt på at vende tilbage til tidligere tiders højder på verdensranglisten.

48-årige Carlos Martinez bekræfter således over for TV 2 Sport, at han har indledt et samarbejde med den 20-årige dansker.

Tauson har tidligere været oppe som nummer 33 i verden, men er aktuelt nummer 121 efter et skadesplaget 2022 og en svingende periode i 2023.