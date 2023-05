Ny coronapolitik i USA giver Djokovic adgang til US Open

Fra og med 12. maj vil det igen være tilladt for udenlandske indrejsende at komme ind i landet uden at være coronavaccineret. Det skriver Sky Sports, som refererer fra en meddelelse fra Det Hvide Hus.

Tidligere på foråret gik Djokovic glip af flere store tennisturneringer i USA. Verdensetteren ville gerne have deltaget i ATP-turneringerne i Indian Wells og Miami, og han ansøgte om at få dispensation uden held.

Djokovic gik også glip af Australian Open i 2022 af samme årsag. I år havde Australien ændret coronareglerne, så Djokovic kunne stille op og vinde grand slam-turneringen i Melbourne i januar.