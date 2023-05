Rune fik publikum på nakken: Næste gang tager jeg en lur

Balladen begyndte, da Fokina var overbevist om, at Runes serv var ude og bad om en challenge. Igen blev bolden dømt inde, men spanieren mente, at computeren målte på det forkerte mærke på banen.

Imens spanieren parlamenterede med dommeren, fjernede Rune mærket i gruset, og det hidsede de spanske fans op.

Nu antyder den 20-årige dansker i et opslag med overskriften ”Love. No hate”, at det nok havde været bedre, hvis han tålmodigt havde ventet på, at modspilleren og dommeren blev færdige med at diskutere.