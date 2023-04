Rune sled sig videre i Madrid efter nervekamp

Der kom knas i Runes manuskript i starten af andet sæt. Bublik brød Rune til 2-1, og det så ud, som om gennembruddet gav kasakheren ny motivation.

I de følgende partier kom der styr på kanonserven, så Bublik koncentrerede sig om den og brugte minimalt med kræfter, når Rune havde udspillet i resten af sættet.

Den taktik lykkedes perfekt, og Bublik kunne serve sættet hjem med 6-4.

Kampbilledet var uændret i tredje sæts begyndelse. Rune havde ganske let ved at vinde sine egne servepartier, men havde tilsvarende vanskeligt ved at få kontrol over kanonkuglerne, når Bublik servede.

Efter et tæt parti bragte Rune sig foran 6-5, men ukuelige Bublik havde kontrol over nerverne. Efter en sjældent lang duel afgjorde han partiet med et lob og sendte kampen i tiebreak.