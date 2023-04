Rune har udsigt til at møde norske Ruud i Madrid

Verdensetteren, Novak Djokovic, har meldt afbud til Madrid Open på grund af en skade. Derfor er nummer to på verdensranglisten, spanske Carlos Alcaraz, topseedet.

Alcaraz kan blive Runes modstander i en eventuel semifinale.

Rune deltog ikke i Madrid Open sidste år og har derfor ingen point at forsvare. Dermed står han med gode muligheder for at avancere på verdensranglisten, hvor han på den nye liste mandag fortsat er nummer syv.

Således er russeren Andrey Rublev inden for rækkevidde på sjettepladsen.

Rune leverede søndag et stort comeback mod hollænderen Botic van de Zandschulp, der førte med 5-2 i afgørende sæt, før Rune slog tilbage og vandt med 6-4, 1-6, 7-6 efter at have overlevet fire matchbolde.