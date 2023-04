- For publikum var det en perfekt finale. Vi pressede virkelig hinanden til grænsen, og jeg er super glad for at forsvare titlen, siger Rune ifølge atptour.com.

Rune vandt første sæt 6-4, inden han brød sammen og tabte andet sæt 1-6. I tredje sæt fortsatte nedturen, og Rune fik behandling for smerte i højre skulder ved 1-3 til hollænderen.

Siden vred han også rundt på højre ankel og blev nægtet endnu en omgang behandling. Men han hev sig op og afværgede to matchbolde ved både 2-5 og 5-6, inden han slutteligt vandt 7-3 i den afgørende tiebreak.