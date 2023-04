Holger Rune dukkede australier og er klar til ny ATP-finale

Lørdag vandt undertippede Christopher O’Connell opgørets første bold i Runes serv og kom også på 30-15, inden det blev tydeligt, at Rune var et niveau eller to over sin modstander.

11 minutter tog det danskeren at komme på 3-0, inden O’Connell fik langt bedre styr på sin serv og samtidigt pressede en mere fejlfyldt Rune i favorittens servepartier.

Fire breakbolde afværgede Rune i to tætte partier, inden den bravt kæmpende O’Connell sendte et dansk slice i nettet på teenagerens første sætbold.

Rune mindskede antallet af fejl i et lidt mere kontrolleret andet sæt, hvor han slog til og brød O’Connell 2-1. Rune udviste stor tålmodighed og fik presset australieren til at begå flere fejl efter lange dueller.