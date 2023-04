Rune prøvede noget helt nyt - og udfaldet stod klart fra første bold

Pakket godt ind i varmt tøj fik tilskuerne underholdning i form af til tider afvekslende og dynamiske dueller, da Holger Rune for en sjælden gangs skyld løb ind i en spiller med lige så stor hang til at slå stopbolde som han selv. Forinden havde tyskeren joket med, at han mod så ung en knøs måtte regnes som favorit i kraft af sine 31 år, men hans forsøg på at skabe en sensation var indledningsvis lige så sløjt som vejret, og første sæt var hurtigt overstået.

Holger Rune indledte det andet med en opvisning i sublimt forsvarsspil. Efter en lynsnar blokade måtte han håndtere endnu et angrebsslag fra Hanfmann og formåede trods svære forudsætninger at vende defensiv til offensiv - og point - med en praktisk taget uladsiggørlig baghånd, der banede vejen til endnu et break.