Tauson knækkede ukrainsk stjerne efter mareridtsstart

Hun er aktuelt placeret som nummer 1113. Det er en markant kontrast til de placeringer, hun tidligere har indtaget. Så sent som i 2021 var hun oppe som nummer fire i verden og har tidligere været oppe som nummer tre.

I marts 2022 trak hun stikket af forskellige årsager. Hun døjede med en dårlig ryg og var mentalt overbelastet på grund af krigen i hjemlandet.

I maj annoncerede hun, at hun ventede barn med sin mand, den franske topspiller Gaël Monfils. Hun fødte parrets første barn i oktober.

- Jeg ved, hun lige har fået et barn og har været ude i et stykke tid. Jeg ved, hvordan det er at have været ude i noget tid. Det er hårdt, så jeg vidste, at jeg skulle spille igennem i alle point.

- Jeg har spillet her en gang tidligere og vandt turneringen. Jeg føler mig godt tilpas, og det er et dejligt sted. Jeg håber, jeg kommer langt, lyder det fra danskeren i vinderinterviewet.