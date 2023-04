Tauson knækkede ukrainsk stjerne efter mareridtsstart

Tauson slog ukraineren med 2-6, 7-6, 6-4.

Svitolina var ellers meget overlegen i første sæt.

Ukraineren var godt på vej mod at uddele et æg, da hun var foran med 5-0. Men Tauson fandt fodfæste og vandt to partier, inden Svitolina satte det afgørende stød ind.

Tauson kom sig på imponerende vis over forskrækkelsen fra første sæt. I hvert fald spillede hun pludselig forrygende i andet sæt.

I det allerførste parti satte hun Svitolina til vægs og bragte sig foran med et servegennembrud. Ukraineren slog senere tilbage, men da sættet skulle afgøres i tiebreak, var Clara Tauson stærkest.