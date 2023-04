Tysk hjemmebanespiller venter Rune i titelforsvar

Holger Rune får formentlig publikum imod sig, når han træder ind i grusturneringen BMW Open i München.

Efter at have siddet over i første runde skal danskeren nemlig møde Yannick Hanfmann i sin første kamp i turneringen, hvor Rune er forsvarende vinder.

31-årige Hanfmann er født i München og optræder dermed på hjemmebane i den sydtyske storby.