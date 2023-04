Russer knækker Holger Rune i Monte Carlo

Men Rune har vist enorm mental styrke i denne uge, og igen viste den danske teenager sig meget modstandsdygtig. Han afværgede breakbolden og kom på 6-5, inden han lidt ud af det blå slog til efter at have været helt væk i de seneste to russiske servepartier. 7-5 til Rune.

Rublev var tydeligt og højlydt meget frustreret over sig selv og første sæts udvikling. Men han fik efter en tissepause samlet sig selv og brugt vreden konstruktivt i andet sæt.

Russeren brød således straks til 1-0, og selv om Rune brød tilbage til 2-2, var Rublev i den grad oven på. Fejlene var minimeret, og Runes fejl blev straffet prompte. Fire partier i træk til Rublev gav 6-2 efter kun godt en halv times spil.

Igen skiftede momentum efter sætpausen. Rune servede sig med lidt besvær på 1-0, og bagud 0-40 i andet parti lavede han et stort comeback efter et langt parti og brød til 2-0.

Det blev også 3-0, inden pendulet svingede den anden vej igen.

Rublev servede glimrende i egne partier, og pressede samtidigt på i danskerens serv, hvilket gav ham fire af de følgende fem partier og 4-4 på tavlen.

Efter et rent parti til hver sendte Rune i egen serv to bolde i nettet og kom bagud 0-30. Frustreret bankede han to bolde ud af stadion og fik en advarsel.

Rune vandt et par bolde, men kunne ikke forhindre det afgørende servegennembrud og efter godt to og en halv times spil servede Rublev dermed sin triumf i hus.