Rune lagde sig ud med tilskuere: Måtte gøre et eller andet

Kampens dommer opfordrede Rune til at stoppe med henvisning til, at hans opførsel ikke gavnede noget, men situationen så faktisk ud til at gavne Rune.

Situationerne betød, at Sinners fans vendte sig endnu mere mod Rune. Men samtidig betød det, at Runes fans støttede danskeren endnu mere højlydt, og det så tydeligvis ud til at motivere Rune yderligere i den dramatiske kamp.

Rune var helt bevidst om sin ageren, sagde han efterfølgende til TV 2 Sport.

- Jeg tænkte bare, at jeg måtte gøre et eller andet. Fordi han (Jannik Sinner, red.) slagtede mig i første sæt. Så jeg var nødt til at ændre en lille smule, og jeg fik tilskuerne lidt mere på min side, og nogle fik jeg selvfølgelig også imod mig.