Efter at de første to blev misbrugt, fik ketsjeren en tur i gruset, men på den fjerde lykkedes det at bryde, efter at Sinner sendte bolden ud af banen.

2-0 til Rune, som også fik servet sig på 3-0, inden kampen blev afbrudt i cirka tre kvarter på grund af dårligt vejr.

Selv om Rune fik brudt sin rytme med afbrydelsen, så fortsatte han med at være i kontrol efter genoptagelsen.

Det blev hurtigt 5-3, men da sættet skulle serves i hus, kom der slinger i valsen. Med et rent brud til 4-5 fik Sinner skabt spænding igen.

Rune så ud til at svare igen prompte, da han spillede sig til to breakbolde for sættet, men de blev begge misbrugt, og så måtte danskeren se en revitaliseret Sinner udligne.

Det satte gang i danskerens følelser. Rune begyndte at tysse på og provokere publikum, der hovedsageligt støttede Sinner. Det blev stemningen ikke mindre fjendsk af, og Rune fik en påtale af stigedommeren.

Det virkede dog til at have en positiv effekt på spillet. Rune fik nemt servet sig på 6-5, og med et brud sendte han kampen ud i tredje sæt.

Her var den unge dansker meget tæt på at bringe sig på 3-1, men Sinner overlevede tre breakbolde i et maratonparti, der blandt andet kostede en af Runes ketsjere livet.

Duellanterne holdt uden at afgive yderligere breakbolde serv frem til 4-3 i dansk favør, hvor Sinner viste stor moral og til stor jubel på tribunerne afværgede yderligere to breakbolde.

I det hele taget måtte Sinner slide langt, langt hårdere for sine partier end en stærkt servende dansker i tredje sæt, og ved 6-5 til Rune gik den ikke længere. Rune gjorde duellerne lange og tvang en slidt Sinner til at fejle.