Rune og Sinner tørner sammen i fremtidens kamp

Sinner ser da også frem til mødet.

- Vi er to unge spillere, der tørner sammen. Vi er begge meget aggressive. Vi forsøger at spille vores spil, men med forskellige attituder, siger han ifølge ATP’s hjemmeside.

- Forhåbentlig bliver det en meget spændende kamp, supplerer italieneren.

Bookmakerne gør Sinner til favorit i lørdagens semifinale. Rune skal dog næppe undervurderes, efter at han fredag var yderst overbevisende i sin sejr over russeren Daniil Medvedev, der ligger nummer et på ranglisten for 2023.

Medvedev, som ikke har gruset som sit favoritunderlag, var meget imponeret over Rune.

- Han er en fantastisk spiller på grus. Det er det underlag, der passer ham bedst, når man tænker på hans tunge topspinsslag. Han er en meget farlig spiller på grus - og det vil han være i de kommende år også, siger Medvedev ifølge TV 2.