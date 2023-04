Undertippet italiener sendte Djokovic ud i Monte Carlo

- Jeg synes ikke, det er en katastrofe, men det er en skidt følelse, for jeg tabte.

- For at være ærlig er det en forfærdelig følelse at have spillet på den måde. Men tillykke til ham. Han var hårdfør i de vigtige øjeblikke, siger Djokovic til ATP’s hjemmeside efter nederlaget.

Generelt var opgøret præget af en del af fejl og manglende evne til at sætte sig på kampen. Således var det også i kampens sidste parti efter et tredje sæt, der ellers kun bød på et enkelt servegennembrud.

Ved 5-4 misbrugte en nervøs Musetti to matchbolde, og Djokovic gav sig selv chancen for at bryde med en formidabel baghånd.

Djokovic lavede dog 23 uprovokerede fejl i opgøret, og den sidste blev en bold i nettet på Musettis andenserv på fjerde matchbold, hvorefter den italienske triumf var en realitet.