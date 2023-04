Grand slam-vinder kunne ikke ryste Rune

Statistikken var ikke i nærheden af at blive forbedret mod Holger Rune, der havde haft et par doublekampe med Taylor Fritz til at vænne sig til omplantningen fra hardcourt til grus og levede da også op til favoritværdigheden.

Efter en lige og lidt famlende indledning med en misbrugt breakchance satte den 19-årige dansker sig på opgøret ved at bryde til 3-2, og derfra var der reelt ikke noget tilbage i kampen. Holger Rune var simpelthen bare bedre både overordnet, i de afgørende dueller og i detaljerne.

Eksempelvis imponerede han ved konstant at søge initiativet og koble vovemodet med sublim boldkontrol samt modenhed i valget af slag. Af samme grund blev Dominic Thiem kostet rundt på banen og rundt i sit sinds mørkeste afkroge, og på vej mod 2-6, 4-6 blev han forståeligt nok stadigt mere frustreret, da heller ikke en kort opblomstring i begyndelsen af andet sæt eller en breakbold ved 4-5 førte til et kursskifte og alene var med til at forsinke det uundgåelige udfald af dysten.