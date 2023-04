Holger Rune i hård lodtrækning til Monte Carlo Masters

Holger Rune skal potentielt slå verdensranglistens nummer et, tre og fire, hvis han vil til tops i Monte Carlo Masters.

Det står klart efter fredagens lodtrækning, der ikke var gunstig for den snart 20-årige dansker.

Som sjetteseedet sidder Rune over i første runde, hvorefter han møder vinderen af et opgør mellem franske Richard Gasquet og den tidligere verdenstreer Dominic Thiem, der er med på et wildcard efter en skadesplaget periode.