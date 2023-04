Aneke Rune om afbrudt samarbejde: Trænerstop passer godt nu

For to måneder siden fortalte tennisstjernen Holger Rune, at han ville fortsætte samarbejdet med træner Patrick Mouratoglou indtil French Open, men parterne stopper allerede nu.

Det oplyste Mouratoglou på Instagram mandag.

Til Ritzau forklarer Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, at det passer godt at stoppe nu.