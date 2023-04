Stjernetræner og Holger Rune afbryder samarbejde før tid

Den profilerede træner Patrick Mouratoglou og den danske tennisstjerne Holger Rune stopper deres samarbejde.

Det afslører Mouratoglou på Instagram.

- Holger! Vi har fuldført vores mission med succes og endte med at have et utroligt seksmåneders eventyr, der oversteg vores oprindelige plan om tre måneder, skriver Patrick Mouratoglou.