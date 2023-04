Tjekkisk tennisveteran tog stor sejr i Miami

De foregående tre finaler var blevet tabt, men i lørdagens finale fik Kvitova stoppet den kedelige stime.

Der skulle dog et nervepirrende første sæt til at sende hende på vej mod titlen.

Kvitova tog kampens første servegennembrud til 5-4 og kunne serve sættet hjem, men det mislykkedes. I stedet skulle det afgøres i en tiebreak, som blev voldsomt nervepirrende.

Spillerne nærmest skiftedes til at have sætbold, og det blev til ti af slagsen, før Kvitova hev sættet hjem med 16-14. Begge nåede at have fem sætbolde.