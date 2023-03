Wimbledon med markant ændring: Frygtede skadelige konsekvenser

»Set i lyset af denne uberettigede og hidtil usete militær aggression, vil det være uacceptabelt, hvis det russiske regime kan drage en fordel af, at russiske eller hviderussiske spillere deltager.«

Hvad er der sket i løbet af det år? Rusland har ikke stoppet krigen i Ukraine. Til gengæld er arrangøren, All England Club og det britiske tennisforbund LTA, kommet under et stort pres fra de internationale tennisforbund, der blandt andet har truet med at fjerne en række turneringer fra England, hvis restriktionerne blev fastholdt.

Truslerne har virket.

»Der var en stærk og meget skuffende reaktion fra nogle styrende organer i tennis på den holdning, som All England Club og LTA indtog sidste år. Og det vil have skadelige konsekvenser for spillerne, fans, Wimbledon-turneringen og britisk tennis, hvis beslutningen fastholdes,« lyder forklaringen nu.