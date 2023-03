Under den bagende middagssol i Miami fik Holger Rune en optimal start mod Schwartzman, der er nummer 38 på verdensranglisten. Argentineren startede med at serve, men danskeren kom alligevel først på tavlen takket være et servebrud.

Det endte med at komme til at gøre forskellen i første sæt. Bortset fra ved 3-2, hvor Rune måtte afværge en enkelt argentinsk breakmulighed, var den unge nordsjællænder ganske sikker i eget udlæg.

Takket være en kontrolleret indsats kunne Rune sætte første sæt på kontoen med sin første sætbold.