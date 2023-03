Ung spanier vender tilbage som verdensetter med magtdemonstration

Præstationen fra kraftfulde Alcaraz var kontrolleret og overbevisende, og han behøvede ikke for alvor folde repertoiret ud under blæsende forhold.

Imens så Medvedev en smule energiforladt ud efter at have spillet et hav af tenniskampe og vundet 19 kampe i træk indtil finalen.

- Selvfølgelig spillede Daniil ikke op til sit bedste, men jeg er meget glad for min præstation, siger Alcaraz efter kampen og kalder det en ”fantastisk” afrunding på turneringen.

Alcaraz lagde fremragende fra land i opgøret mod den mere erfarne russer.