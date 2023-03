Uvaccineret Djokovic får også afslag i Miami Open

Turneringsledelsen havde ellers forsøgt at få dispensation, så Djokovic kunne være med.

- Vi forsøgte at få en dispensation til Novak Djokovic, men det var ikke muligt, fortæller turneringsdirektør James Blake til Tennis Channel ifølge Reuters.

- Det er klart, at vi som en af de førende turneringer i verden gerne vil have de bedste spillere med. Vi gjorde alt, hvad vi kunne. Vi forsøgte at tale med regeringen, men det var ude af vores hænder.

Djokovic er af samme årsag fraværende i den igangværende Indian Wells-turnering. Tidligere har han også misset US Open og Australian Open på grund af manglende coronavaccination.