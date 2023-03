Skuffet Rune ser Wawrinka-nederlag som et lavpunkt

Efter et succesfuldt 2022, der bragte Holger Rune ind blandt verdens ti bedste tennisspillere, har det knebet for den danske teenager at finde topformen efter årsskiftet.

Sent mandag aften røg Rune ud af tredje runde i Indian Wells efter et nederlag til den schweiziske veteran Stanislas Wawrinka. Og den 19-årige dansker erkender, at hans præstationer i øjeblikket lader noget tilbage at ønske.