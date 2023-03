Hæmmet Rune røg ud af Indian Wells efter comebackforsøg

Rune fik en gylden mulighed for at indlede andet sæt på bedst mulig vis, da han tilspillede sig en breakbold, men 37-årige Wawrinka viste rutinen og holdt serv.

Med tydeligt fysisk besvær formåede Rune at holde serv til både 1-1, 2-2 og 3-3, før det igen gik galt.

Først missede Rune selv et servegennembrud trods fem muligheder, og efter at have fået behandling for skulderproblemerne blev danskeren selv brudt til 3-5.

Nu tydede alt på, at veteranen skulle gøre arbejdet færdigt, men han oversatsede på et forhåndsslag og misbrugte en matchbold.

Til sin egen overraskelse fandt Rune ny energi og brød tilbage, mens han grinende kiggede ud mod sin lejr.

Wawrinka servede sig på 6-5, men der var ikke længere samme kraft i forhåndsslagene, og Rune kom bedre med.