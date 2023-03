Holger Rune slår hjemmebanehåb og stryger videre i Indian Wells

Både McDonald og Rune måtte koncentrere sig for at tilpasse sig vinden, som påvirkede dem begge.

Efterfølgende var Holger Rune dog godt tilfreds med sin præstation.

- Mackenzie er en svær spiller at spille mod, så jeg skulle være der fra start. Men som jeg fandt min rytme, og jeg følte mig bedre tilpas, tog jeg mere kontrol over pointene, hvilket var en del af planen. I andet sæt følte jeg, at jeg spillede bedre og bedre, siger han ifølge TV 2 Sport.

Holger Rune har i sæsonens første måneder givet flere prøver på topniveauet uden for at alvor at ramme det over en længere periode.