Canadisk powerpar sendte Rune og makker ud af Indian Wells

Her blev det dansk-amerikanske par dog brudt, da der ved stillingen 40-40 i Sheltons serveparti blev spillet en afgørende bold, hvor Shapovalov havde succes med at passere det dansk-amerikanske par ved nettet.

Så var Rune og Shelton igen nede med et servegennembrud, og i stedet for at holde kampen i live, blev også Rune brudt klart, og så var kampen ovre, da canadierne sikkert tog andet sæt 6-3.