Holger Rune får amerikansk modstand i Indian Wells

Når den danske tennisspiller Holger Rune træder ind i den store ATP-turnering Indian Wells i anden runde, venter der amerikansk modstand.

Rune sidder nemlig i over i første runde qua sin status som syvendeseedet i turneringen, og derfor kunne han torsdag følge opgøret mellem amerikaneren Mackenzie McDonald og serberen Filip Krajinovic for at se, hvem der ville blive hans første modstander.